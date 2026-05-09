Alle 18 all’Olimpico di Roma si gioca Lazio-Inter, partita valida per il 36° turno di Serie A 202526. La gara vede in vantaggio i nerazzurri con due gol segnati da Lautaro e Sucic. Seguiamo l’evento in tempo reale per aggiornamenti sul punteggio e le azioni principali.

di Paolo Moramarco Appuntamento alle 18 all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per il 36° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto all’Olimpico di Roma per Lazio Inter, match valevole per la 36^ giornata del campionato di Serie A 202526. I biancocelesti, reduci dalla vittoria per 1 a 2 contro la Cremonese e all’8° posto in classifica con 51 punti ospitano i freschi Campioni d’Italia. I nerazzurri, reduci dal successo per 2 a 0 contro il Parma che li ha laureati campioni, comandano la classifica con 82 punti. Si tratta dell’antipasto di quella che sarà la finale di Coppa Italia del 13 maggio, sempre tra nerazzurri e biancocelesti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lazio Inter LIVE 0-2: Lautaro e Sucic, nerazzurri a riposo con il doppio vantaggio

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