Inter si fa dura per Spence | le richieste del Tottenham complicano l' operazione

L'Inter ha incontrato difficoltà nella cessione di un suo giocatore, con il Tottenham che ha presentato richieste che complicano l'operazione. Le negoziazioni tra i due club si sono fatte più complesse a causa delle condizioni poste dal club inglese. Il giocatore, coinvolto nella trattativa, si trova in una fase di incertezza riguardo al suo futuro. La situazione resta aperta, senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità dell'accordo.

Le parole di Piero Ausilio si sono rivelate profetiche: "Di manifestazioni tipo Mondiale o Europeo ho veramente paura: ti prendi tante fregature". Il ds dell’Inter di fregature non ne ha ancora prese ma questa coppa del Mondo sta complicando terribilmente la ricerca del nuovo esterno di destra nerazzurro, quello che dovrà sostituire Denzel Dumfries., Dopo le beffe per Khalaili e Palestra, le attenzioni dei vertici di viale della Liberazione si sono concentrate su Djed Spence. Inglese, 26 anni ad agosto, l'esterno del Tottenham, per caratteristiche, è un colpo avvallato da tutte le componenti del mondo Inter: dalla parte dirigenziale a quella sportiva. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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