Spence ha accettato l'offerta dell'Inter. Dopo aver giocato con l'Inghilterra, il calciatore ha avviato trattative con il Tottenham. L'accordo con il club nerazzurro è stato confermato, e si sta definendo la formula del trasferimento. La trattativa tra le parti è in corso, mentre il giocatore ha già dato il suo assenso. La conclusione dell'operazione dovrebbe arrivare a breve.

Dopo le brillanti prestazioni con l'Inghilterra, l'inglese finisce nel mirino dell'Inter. Ottenuto il sì del giocatore, la pratita di giocherà con il Tottenham per assicurarsi le prestazioni del laterale destro L’inter sta cercando di velocizzare le operazioni per regalare a Chivu,Spence, un terzino capace di dare qualità e attacco alla profondità alla corsia di destra. Ma il mercato come sappiamo bene è imprevedibile e fino all’ufficialità non si può dare nulla per scontato.Lo dimostrano le recenti operazioni di Palestra eKhalailipercorse a lungo ma poi naufragate sul finale. Un esternomoderno, abile nell’occupare gli spazi, bravo ad attaccare la profonditàe particolarmente apprezzato per la suaduttilità. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Segui gli aggiornamenti su Inter.

© Ildifforme.it - Spence ha detto sì all’Inter: si tratta con il Tottenham

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Spence dice sì all'Inter: il club tratta con il Tottenham, ecco la richiesta

Calciomercato Inter-Mancini-Roma si chiude il triangolo, Perisic, la verità su Spence-Romero dal Tottenham e il derby con il Milan... - Le indiscrezioniL'ipotesi di un trasferimento di un calciatore dalla Roma all'Inter è stata smentita.

Temi più discussi: Spence, dal mancato riscatto del Genoa a un prezzo triplicato. Ecco perché l'Inter l'ha messo nel mirino; Aspettando la mossa giusta: l’uomo in più dell’Inghilterra di Tuchel è Djed Spence; Chi è Djed Spence, jolly nel mirino dell'Inter: i sei mesi al Genoa, il Tottenham, i Mondiali, i rimproveri virali di Tuchel; Spence costa molto, Romero troppo: per l'Inter potrebbero essere solo operazioni last minute di fine mercato.

Gds - Spence, Inter deve fare slalom tra i paletti di Oaktree. Chivu ha detto sì perché... x.com

Spence ha detto sì all'Inter: trattativa col TottenhamL'inglese è diventato la prima scelta per la fascia: il punto sull'affare. msn.com

Ho appena parlato con @ShakurStevenson, che mi ha detto che firmerebbe con Zuffa solo se potesse avere i migliori avversari della boxe. Quindi significa che non ci sarà nessun incontro con Rayo Valenzuela. Ha scartato subito quel combattimento. Ma i m reddit

Inter, non solo Romero: altro obiettivo dal Tottenham, ha detto sìNon solo Romero: l'Inter è sulle tracce di un altro giocatore del Tottenham, che avrebbe già detto sì ai nerazzurri ... fantamaster.it