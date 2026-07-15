inter oltre a spence piace un altro giocatore del tottenham

L'Inter sta considerando un difensore del Tottenham, attualmente impegnato al mondiale. Si tratta di un giocatore con un valore di 35 milioni di euro, noto anche per aver giocato in Italia in passato. Oltre a Spence, il club nerazzurro valuta anche questa opzione. Claudio Raimondi ha rivelato il nome del calciatore coinvolto nella trattativa senza fornire ulteriori dettagli. La società continua a monitorare la situazione e a valutare possibili mosse di mercato.

Anche qui stiamo parlando di un difensore impegnato al mondiale, ex-conoscenza del campionato italiano, valore 3540 milioni. Scopri di chi sta parlando Claudio Raimondi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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STOP KHALAILI DOUÉ, SPENCE, MOLINA... E 2 IDEE PER L'INTERCHIVU PUNTA SU DIOUF

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