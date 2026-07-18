Il giornalista Musmarra ha confermato che non ci sono novità sul tema dei parametri zero e che l’amministratore delegato dell’Inter aveva già chiarito la posizione. La questione riguarda gli svincolati e la strategia di Oaktree, che continua a essere oggetto di discussione tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Nessun cambiamento è stato annunciato, e le dichiarazioni precedenti sono state ribadite in modo chiaro.

di Alberto Petrosilli Il giornalista Musmarra torna sul tema degli svincolati e ribadisce quanto spiegato dall’AD nerazzurro in conferenza stampa. Il tema dei parametri zero continua a far discutere l’ambiente Inter, soprattutto dopo le recenti ricostruzioni sulla strategia di Oaktree. Negli ultimi giorni diversi organi di informazione hanno rilanciato la linea della proprietà americana, sottolineando la volontà di evitare operazioni che prevedano importanti commissioni agli agenti e ricchi bonus alla firma, alimentando il dibattito tra i tifosi nerazzurri. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter Secondo Alfio Musmarra, però, non si tratta affatto di una novità. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, Oaktree e i parametri zero. Musmarra chiarisce: «Nessuna novità, Marotta era già stato chiaro»

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