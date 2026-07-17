I saggi dicono che il cambiamento avviene cambiando, non parlando di cambiamento. Un modo di pensare che potrebbe essere applicabile in pieno all’Inter di Marotta ed Ausilio, che, per forza di cose, dovranno modificare il loro modus operandi all’interno di questo mercato. I due pezzi grossi della dirigenza dell’Inter hanno avuto un precisissimo modo di fare, in questi anni nerazzurri: puntare, tantissimo, sui parametri zero, che andassero a costruire una squadra solida e sicura attorno alle poche stelle per cui si concedeva un grande investimento. Ma, come afferma La Gazzetta dello Sport, la presdienza americana è di difforme opinione: basta arrivi a zero, d’ora in avanti cambia la strategia. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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© Forzainter.eu - Inter, Oaktree dice stop ai parametri zero e cambia il mercato dei nerazzurri

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Calciomercato Inter, Oaktree cambia filosofia! Niente più parametri zero per i nerazzurriL’Inter ha deciso di non acquistare più giocatori a parametro zero, a causa dei costi elevati e delle commissioni agli agenti.

Temi più discussi: Inter, fine di un'epoca: Oaktree dice basta ai parametri zero. Stop agli affari stile Thuram e Calha; Oaktree dice no ai parametri zero. Inter, mercato da accelerare. Le top news delle 20; GdS - Da pallino a veto: Oaktree dice stop ai parametri zero; Inter, Oaktree dice basta ai parametri zero. E c'è un'altra questione che infastidisce i vertici.

#Oaktree dice stop ai parametri zero. La nuova strategia dell' #Inter punta soprattutto su Under 25. Si chiude così a Milano giocatori come Calhanoglu, Thuram, Mkhitaryan, De Vri e Onana. Anche la candidatura di #Stones ad oggi è considerata con fredde x.com

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