Calciomercato Inter Oaktree cambia filosofia! Niente più parametri zero per i nerazzurri

L’Inter ha deciso di non acquistare più giocatori a parametro zero, a causa dei costi elevati e delle commissioni agli agenti. Questa scelta rappresenta un cambiamento rispetto alle strategie precedenti, che includevano l’acquisto di giocatori senza costi di trasferimento. La decisione coinvolge anche la società di investimento Oaktree, che ha modificato la sua filosofia di mercato. La squadra ha costruito il suo ciclo vincente anche grazie a operazioni di questo tipo, ma ora opta per altre modalità di acquisto.

di Paolo Moramarco , spinti da costi e commissioni agenti troppo alti. L’attuale ciclo vincente dell’ Inter si è costruito anche grazie a operazioni intelligenti sul mercato: numerosi giocatori a parametro zero sono diventati pilastri della squadra, come Hakan Calhanoglu, Marcus Thuram e Piotr Zielinski, protagonisti dello scudetto vinto pochi mesi fa. Tuttavia, secondo le ultime indicazioni, questo tipo di operazioni difficilmente troverà spazio nei prossimi mesi. Le parole di Marotta. Durante la conferenza stampa di inizio stagione, il presidente Giuseppe Marotta aveva già evidenziato i rischi legati a questo tipo di acquisti: « Quando... 🔗 Leggi su Internews24.com

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