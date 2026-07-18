Inter in Germania tra mercato ritiro e un trattore | il siparietto durante l' allenamento

Da gazzetta.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'allenamento in Germania, un giocatore dell'Inter ha portato un trattore sul campo, creando un siparietto con i compagni. La squadra ha proseguito con due sessioni di allenamento, una al mattino e una al pomeriggio, dopo aver svolto una doppia seduta il giorno precedente. Non sono previsti giorni di riposo durante questa fase di preparazione.

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Non ci sono giorni di riposo per l’Inter a Donaueschingen. Dopo la doppia seduta di ieri, oggi la squadra di Cristian Chivu si è allenata di nuovo sia al mattino sia al pomeriggio. Palestra, campo, tanto lavoro fisico e tecnico e per il momento poca tattica. È solo l’inizio. Il gruppo ha lavorato al gran completo, si è rivisto – come previsto – anche Federico Dimarco che ieri era stato tenuto a riposo in via precauzionale per un leggero affaticamento. Procede tutto secondo la tabella di marcia impostata dall’allenatore che rimane in prima linea non solo sulle questioni di campo ma anche su quelle di mercato. C’è la fascia destra da sistemare e anche la difesa va puntellata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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