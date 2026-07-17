Ritiro Inter primo allenamento estivo in Germania! C’è Bisseck ad accogliere i nerazzurri – VIDEO

L'Inter ha iniziato il primo allenamento estivo in Germania. Tra i giocatori presenti, c’era anche Bisseck, che ha accolto i compagni sul campo. Un video mostra il difensore tedesco mentre si trova dietro la telecamera all’ingresso in campo. La sessione si è svolta senza ulteriori dettagli pubblicati.

di Paolo Moramarco Ritiro Inter, primo allenamento estivo in Germania! C’è Bisseck ad accogliere i nerazzurri. Il tedesco dietro la telecamera all’ingresso in campo. L’ Inter ha scelto il sud della Germania per la prima parte del ritiro estivo 202627. Questa mattina la squadra nerazzurra ha sostenuto il primo allenamento della stagione sotto la guida di Cristian Chivu, con i giocatori impegnati in esercizi di riscaldamento e lavoro tecnico. A fare gli onori di casa è stato Yann Bisseck, difensore dell’Inter, protagonista di un momento curioso e simbolico: in un video pubblicato sui canali social del club, è proprio il centrale a impugnare il telefonino per accogliere i compagni sul campo, dando il via alla seduta di allenamento. 🔗 Leggi su Internews24.com

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