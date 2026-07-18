Se Djed Spence non si trasferisse all'Inter, la squadra avrebbe quattro altri dossier aperti per rinforzare la fascia destra, dopo il mancato arrivo di Dumfries. I due profili principali scelti come possibili sostituti non sono ancora arrivati, a causa di diversi ostacoli. La società sta valutando alternative per colmare il vuoto lasciato dall’olandese, senza però aver ancora definito le trattative. La situazione rimane in evoluzione, con decisioni ancora da prendere.

E se Djed Spence non varcasse mai i cancelli di Appiano? La domanda è di quelle spontanee, lecite, soprattutto perché gli ultimi due profili individuati per sostituire Dumfries non sono arrivati per vari motivi. Palestra ha preferito la Premier, mentre l'israeliano Khalaili – l’alternativa all’esterno della Dea – è stato fermato alle visite mediche. L’ultimo finito in lista è l’inglese Spence, protagonista di un bel Mondiale contro l’Inghilterra, ma in casa Inter comanda la prudenza. Il terzino a tutta fascia del Tottenham ha varie pretendenti. Per questo Marotta e Ausilio stanno sondando il terreno a caccia di altri profili. Un nome seguito da diverso tempo è il solito Guéla Doué, terzino dello Strasburgo, fratello maggiore di Désiré, due volte campione d’Europa col Psg. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Inter, e se non arriva Spence? Altri quattro dossier aperti per il dopo Dumfries

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