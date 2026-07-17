Inter il post Dumfries adesso è un rebus | non c’è solo Spence | CM

L'Inter cerca un nuovo laterale destro dopo il mancato tesseramento di Khalaili. La ricerca si concentra non solo su Spence, ma anche su altri profili, poiché la situazione rimane incerta. La società nerazzurra sta valutando diverse opzioni per coprire la posizione lasciata libera dall'olandese. La decisione finale non è ancora stata presa, e le trattative sono ancora in corso. La rosa dell’Inter resta priva di un sostituto ufficiale di Dumfries.

Il club nerazzurro a caccia di un nuovo laterale destro dopo il mancato tesseramento di Khalaili: gli ultimi aggiornamenti Si riparte daccapo in casa Inter per il post Dumfries. Dopo la beffa Palestra, il club campione d’Italia non è riuscito a tesserare Khalaili che è stato bloccato dal CONI. Marotta e Ausilio, caccia all’erede di Dumfries (Ansa) – Grafica Calciomercato.it L’esterno israeliano non ha ottenuto l’idoneità sportiva, con la dirigenza nerazzurra che adesso dovrà trovare un nuovo profilo per la fascia destra del 3-5-2 di Chivu. Marotta e Ausilio in Viale della Liberazione continuano a lavorare per colmare il vuoto e regalare il prima possibile l’erede di Dumfries al tecnico rumeno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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