Ultimissime Inter LIVE | la conferenza di Marotta Chivu e Inter avanti insieme
In diretta, sono state riportate le ultime novità sulla conferenza dei rappresentanti dell’Inter, con interventi di alcuni membri della società. La sessione si è svolta oggi, con i protagonisti che hanno condiviso aggiornamenti sui programmi e le strategie della squadra. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse le evoluzioni del club. Gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale e riguardano principalmente le attività e le decisioni recenti del team nerazzurro.
Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 17 MAGGIO. Chivu pronto a firmare il rinnovo, l’Inter vuole aprire un ciclo: avanti insieme per altri anni!. Chivu e l’Inter pronti a rinnovare il proprio legame, l’ufficialità è attesa nel corso della prossima settimana Conferenza stampa Marotta: «Giocatori in scadenza? Parla l’età. La scelta di Chivu è stata abbastanza facile». 🔗 Leggi su Internews24.com
CRISTIAN CHIVU, CONFERENZA STAMPA COMPLETA dopo ATLÉTICO MADRID 2 - INTER 1 | CHAMPIONS
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