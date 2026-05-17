Ultimissime Inter LIVE | la conferenza di Marotta Chivu e Inter avanti insieme

In diretta, sono state riportate le ultime novità sulla conferenza dei rappresentanti dell’Inter, con interventi di alcuni membri della società. La sessione si è svolta oggi, con i protagonisti che hanno condiviso aggiornamenti sui programmi e le strategie della squadra. La notizia ha attirato l’attenzione degli appassionati, che seguono con interesse le evoluzioni del club. Gli aggiornamenti sono disponibili in tempo reale e riguardano principalmente le attività e le decisioni recenti del team nerazzurro.

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Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news sull’Inter in diretta per rimanere sempre aggiornato. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 17 MAGGIO. Chivu pronto a firmare il rinnovo, l’Inter vuole aprire un ciclo: avanti insieme per altri anni!. Chivu e l’Inter pronti a rinnovare il proprio legame, l’ufficialità è attesa nel corso della prossima settimana Conferenza stampa Marotta: «Giocatori in scadenza? Parla l’età. La scelta di Chivu è stata abbastanza facile». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: la conferenza di Marotta, Chivu e Inter avanti insieme ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CRISTIAN CHIVU, CONFERENZA STAMPA COMPLETA dopo ATLÉTICO MADRID 2 - INTER 1 | CHAMPIONS Sullo stesso argomento Ultimissime Inter LIVE: Marotta e Chivu si incontrano, le probabili di Fiorentina Interdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE: la conferenza stampa di Chivu, Rocchi si autodimettedi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Ultimissime Inter LIVE? x.com Ultimissime Inter LIVE: la cessione di Stankovic finanzia il colpo Nico Paz? Intanto arrivano novità su DumfriesUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro dell ... msn.com La verità sull’infortunio di Thuram, che beffa per l’InterLe ultime Inter news e l'infortunio di Marcus Thuram prima della finale di Coppa Italia con la Lazio: ecco cos'ha davvero ... interlive.it