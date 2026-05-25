Inter | ok il modulo è giusto Perché Chivu andrà avanti col 3-5-2

Da gazzetta.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L'allenatore dell'Inter ha confermato che il modulo scelto è il 3-5-2, anche dopo aver valutato un possibile cambio in difesa a quattro per la prossima stagione. La decisione di mantenere il sistema attuale riguarda la compattezza e l'equilibrio della squadra, senza indicare modifiche immediate alla formazione. La squadra continuerà con questa impostazione tattica nelle prossime partite, secondo quanto comunicato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Se a Cristian Chivu dite che squadra che vince non si cambia, troverete un allenatore in linea con questo vecchio modo di dire. Anzi, potrebbe anche leggermente modificare la stra-nota frase per esaltare la bontà del suo sistema di gioco. Insomma, all’Inter: modulo che vince non si cambia. Il 3-5-2 è storicamente il vestito più adatto alla rosa nerazzurra; lo è stato per Simone Inzaghi, sarto che con questo abito ha vinto sei trofei a Milano, e adesso lo è anche per il rumeno che con questo assetto collaudato ha riportato sotto il Duomo lo scudetto e la Coppa Italia in questa stagione del doblete.  Chivu è arrivato (tornato) in Lombardia dopo la parentesi al Parma, che ha salvato col 4-3-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

inter ok il modulo 232 giusto perch233 chivu andr224 avanti col 3 5 2
© Gazzetta.it - Inter: ok, il modulo è giusto. Perché Chivu andrà avanti col 3-5-2
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

SCUDETTO INTER: FESTA TOTALE CON VISTA SUL MERCATO IL MILAN CROLLA! LOTTA CHAMPIONS RIBALTATA

Video SCUDETTO INTER: FESTA TOTALE CON VISTA SUL MERCATO IL MILAN CROLLA! LOTTA CHAMPIONS RIBALTATA?

Notizie e thread social correlati

D’Agostino sul futuro di Stankovic: «Perché l’Inter dovrebbe rivenderlo? Se Chivu cambia modulo…»Durante il programma Le Foot Toujours, D’Agostino ha discusso dell’Inter e del futuro di Stankovic, sottolineando che non ci sono motivi per cui la...

Inter, Chivu e il cambio modulo: i due giocatori chiesti alla societàL'Inter ha chiesto alla società due giocatori, tra cui un difensore e un centrocampista, in vista della prossima finestra di mercato.

Temi più discussi: Roma, Gasperini a Verona con assenze pesanti: per Ndicka lesione di secondo grado; Sky - Il 3-5-2 resta il punto fermo: Chivu studia varianti ma il modulo base non cambia; Corsera - Koné-Inter per un cambio modulo. Carlos Augusto nell'affare? No, ma...

perché chivu inter ok il moduloInter, Nico Paz guida il cambiamento: la svolta di Oaktree e il nuovo modulo di ChivuNico Paz è l'obiettivo numero uno dell'Inter sul mercato: c'è il sì di Oaktree, ma va superato l'ostacolo Mourinho. E Chivu già pensa a un nuovo modulo. sport.virgilio.it

perché chivu inter ok il moduloInter, rivoluzione in mezzo: due nomi su tutti. L’idea di Chivu tra nuovo modulo e…ChampionsServiranno diversi innesti dal mercato e serviranno anche giocatori con caratteristiche diverse, soprattutto in mezzo al campo ... fcinter1908.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web