L'allenatore dell'Inter ha confermato che il modulo scelto è il 3-5-2, anche dopo aver valutato un possibile cambio in difesa a quattro per la prossima stagione. La decisione di mantenere il sistema attuale riguarda la compattezza e l'equilibrio della squadra, senza indicare modifiche immediate alla formazione. La squadra continuerà con questa impostazione tattica nelle prossime partite, secondo quanto comunicato.

Se a Cristian Chivu dite che squadra che vince non si cambia, troverete un allenatore in linea con questo vecchio modo di dire. Anzi, potrebbe anche leggermente modificare la stra-nota frase per esaltare la bontà del suo sistema di gioco. Insomma, all’Inter: modulo che vince non si cambia. Il 3-5-2 è storicamente il vestito più adatto alla rosa nerazzurra; lo è stato per Simone Inzaghi, sarto che con questo abito ha vinto sei trofei a Milano, e adesso lo è anche per il rumeno che con questo assetto collaudato ha riportato sotto il Duomo lo scudetto e la Coppa Italia in questa stagione del doblete. Chivu è arrivato (tornato) in Lombardia dopo la parentesi al Parma, che ha salvato col 4-3-3. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inter: ok, il modulo è giusto. Perché Chivu andrà avanti col 3-5-2

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