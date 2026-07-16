L'Inter sta cercando un esterno destro per rinforzare la rosa. Spence rimane il principale obiettivo, ma Norton-Cuffy del Genoa sta guadagnando terreno come possibile alternativa. La società lavora sul mercato e ha come priorità l'acquisto di un giocatore in quella posizione. La trattativa con Norton-Cuffy sembra essere in fase di sviluppo, mentre Spence resta in cima alle preferenze, ma ancora non definito.

di Alberto Petrosilli Ausilio al lavoro sul mercato: priorità assoluta rinforzare la fascia destra. Riprende quota Norton-Cuffy del Genoa. L’ Inter continua a concentrarsi sul mercato con l’obiettivo di regalare al tecnico un nuovo esterno destro. Come riportato da SportMediaset, il direttore sportivo Piero Ausilio ha posticipato il suo arrivo nel ritiro nerazzurro proprio per seguire da vicino le trattative, con la volontà di accelerare su quello che viene considerato il principale obiettivo di questa fase del mercato. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter Il profilo che convince maggiormente la dirigenza è quello di Djed Spence, laterale del Tottenham, ritenuto il candidato ideale per rinforzare la corsia destra. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Inter, caccia all’esterno destro: Spence resta il sogno, Norton-Cuffy prende quota

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Inter alla ricerca di un esterno Spence e Molina in lizza

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