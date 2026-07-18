Durante una masterclass, si è discusso dell’intelligenza artificiale, tecnologia che sta modificando vari settori, soprattutto quello della comunicazione. Un docente universitario e membro di un comitato ha sottolineato che per affrontare l’IA sono necessarie analisi approfondite e consapevolezza, piuttosto che slogan. La conversazione si è concentrata sulle implicazioni pratiche e sulle sfide legate all’uso di questa tecnologia.

Andrea Imperiali, docente all’Università Cattolica e membro del Comitato IA di AGCOM: “Nel corso della masterclass abbiamo affrontato il tema dell’ intelligenza artificiale, la tecnologia che oggi sta trasformando in profondità numerosi settori e, in particolare, il mondo della comunicazione. Si tratta di un cambiamento che solleva implicazioni rilevanti sotto il profilo professionale, culturale, etico e regolatorio. Insieme a Nicola Porro abbiamo cercato di offrire una lettura d’insieme di questi fenomeni, una visione sistemica capace di collegare i diversi impatti dell’IA. Troppo spesso, infatti, il dibattito pubblico affronta questo tema in modo frammentato, soffermandosi su singoli aspetti e oscillando tra narrazioni eccessivamente apocalittiche o, al contrario, eccessivamente entusiastiche. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Intelligenza artificiale, Imperiali: "Servono analisi e consapevolezza, non slogan"

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