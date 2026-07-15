Il caso del giornale senza giornalisti dietro c’è solo un’intelligenza artificiale | analisi di We News

Il giornale in italiano è stato pubblicato senza giornalisti umani, sostituiti da un’intelligenza artificiale. La testata si affida completamente a agenti AI per la produzione dei contenuti, tranne che per le fotografie, che continuano ad essere inserite manualmente. La presenza di immagini rimane uno dei pochi aspetti gestiti da personale umano, mentre tutto il resto, dai testi alle notizie, è generato da algoritmi.

Abbiamo analizzato We News, un giornale in lingua italiana in cui tutti i giornalisti sono stati sostituiti da Agenti AI. Al netto dei risultati, il giornale ha qualche problema: soprattutto con le fotografia. L'Ordine dei Giornalisti ha già annunciato un esposto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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