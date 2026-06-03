La sfida dell’intelligenza artificiale è culturale e spirituale L’analisi di Costanzo

Il 25 maggio scorso è stata pubblicata la prima Lettera Enciclica di Papa Prevost. La pubblicazione ha suscitato discussioni su come l’intelligenza artificiale possa influenzare aspetti culturali e spirituali. La lettera affronta temi legati alle implicazioni etiche e morali delle nuove tecnologie. La pubblicazione rappresenta un momento di riflessione ufficiale sulla relazione tra innovazione e valori religiosi.

Disarmare l’Intelligenza Artificiale significa sottrarla alla logica del dominio e restituirla alla dimensione del bene comune, rendendola uno strumento al servizio della persona e non viceversa. In questo grande cantiere del nostro tempo, la domanda iniziale resta decisiva: che cosa stiamo costruendo? La risposta non dipende dalla tecnologia in sé, ma dalla responsabilità con cui scegliamo di usarla. L’analisi di Biagino Costanzo Dopo tanta, giusta, attesa, il 25 maggio scorso è stata pubblicata la prima Lettera Enciclica di Papa Prevost. Come affermato nella sua introduzione “la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l’umanità abitano insieme. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Leone XIV e lIntelligenza Artificiale: la nuova enciclica che sfida il futuro

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