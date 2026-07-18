Insider trading per tutti | Trump mette in vendita l’accesso privilegiato a Truth

Un utente ha pagato 100.000 dollari al mese per ottenere un accesso prioritario e immediato ai post pubblicati dal presidente degli Stati Uniti su Truth, il social di sua proprietà. La piattaforma permette di visualizzare i contenuti con maggiore rapidità rispetto agli altri utenti. L’accordo è stato reso pubblico, e riguarda la possibilità di accedere a contenuti esclusivi del presidente in modo più rapido.

100mila dollari al mese per avere un accesso privilegiato, più rapido e immediato, ai post che il presidente Usa Donald Trump fa sul suo social personale, Truth. La piattaforma, controllata dal Trump Media & Technology Group, è diventata negli ultimi tempi il vero, grande agone dove si osservano le dinamiche politiche, economiche e strategiche statunitensi: saltando o anticipando le formalità, spesso Trump affida a Truth messaggi riguardanti manovre politiche, scenari in evoluzione, conflitti e molto altro, in un contesto che ha reso possibile, dunque, fare di Truth un’agenzia di stampa (personale) delle dinamiche del potere mondiale e.dei rapporti economici e finanziari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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Argomenti più discussi: Le affiliate di Insight Holdings Group vendono $38,4 mln in azioni Hinge Health (NASDAQ:HNGE); Il COO di Meta, Javier Olivan, vende azioni per 1,43 milioni di dollari; La CEO di Clear Secure Caryn Seidman Becker vende azioni per $5,38 mln; Globalharvest Holdings acquista azioni Mission Produce per $8,28 mln.

questi si stanno vendendo abbonamenti a servizi di insider trading e nessuno batte ciglio. incredibile. tra #Ue e USA ormai non esiste piú legge, diritto ne tanto meno tutele. Le istituzioni sanno essere solo aggressive. liberi tutti, ognuno per se e Dio per tutti. x.com