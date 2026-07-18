Insider trading per tutti | Trump mette in vendita l’accesso privilegiato a Truth

Da it.insideover.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un utente ha pagato 100.000 dollari al mese per ottenere un accesso prioritario e immediato ai post pubblicati dal presidente degli Stati Uniti su Truth, il social di sua proprietà. La piattaforma permette di visualizzare i contenuti con maggiore rapidità rispetto agli altri utenti. L’accordo è stato reso pubblico, e riguarda la possibilità di accedere a contenuti esclusivi del presidente in modo più rapido.

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100mila dollari al mese per avere un accesso privilegiato, più rapido e immediato, ai post che il presidente Usa Donald Trump fa sul suo social personale, Truth. La piattaforma, controllata dal Trump Media & Technology Group, è diventata negli ultimi tempi il vero, grande agone dove si osservano le dinamiche politiche, economiche e strategiche statunitensi: saltando o anticipando le formalità, spesso Trump affida a Truth messaggi riguardanti manovre politiche, scenari in evoluzione, conflitti e molto altro, in un contesto che ha reso possibile, dunque, fare di Truth un’agenzia di stampa (personale) delle dinamiche del potere mondiale e.dei rapporti economici e finanziari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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