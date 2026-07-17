Trump mette in vendita i suoi post | fino a 100mila dollari al mese per l’accesso anticipato

Donald Trump prova a monetizzare ancora una volta il suo ecosistema mediatico. Dopo le Bibbie, le figurine, le monete d’oro e le criptovalute, il presidente americano punta ora sui contenuti pubblicati su Truth Social, la piattaforma che ha fondato dopo essere stato escluso da Twitter (oggi X) in seguito all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il Trump Media & Technology Group ha annunciato il lancio, dal prossimo 1° agosto, di Truth API, un servizio che consentirà agli abbonati di ricevere con maggiore rapidità i post pubblicati dal presidente. L’obiettivo è rivolgersi soprattutto a trader, hedge fund e operatori finanziari, per i quali anche pochi millisecondi possono fare la differenza quando si tratta di reagire a notizie in grado di influenzare i mercati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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