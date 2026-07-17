L’ultimo affare di Trump il presidente Usa mette in vendita i suoi post | fino a 100mila dollari al mese per l’accesso anticipato
Donald Trump offre l'accesso anticipato ai suoi post su Truth Social a pagamento, chiedendo fino a 100.000 dollari al mese. La piattaforma, creata dopo l'esclusione da Twitter, diventa ora oggetto di monetizzazione per il presidente. L'iniziativa riguarda contenuti pubblicati sulla rete sociale, che possono essere venduti come abbonamenti. Non sono stati forniti dettagli sul numero di utenti o su come verranno gestiti i pagamenti.
Donald Trump prova a monetizzare ancora una volta il suo ecosistema mediatico. Dopo le Bibbie, le figurine, le monete d’oro e le criptovalute, il presidente americano punta ora sui contenuti pubblicati su Truth Social, la piattaforma che ha fondato dopo essere stato escluso da Twitter (oggi X) in seguito all’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il Trump Media & Technology Group ha annunciato il lancio, dal prossimo 1° agosto, di Truth API, un servizio che consentirà agli abbonati di ricevere con maggiore rapidità i post pubblicati dal presidente. L’obiettivo è rivolgersi soprattutto a trader, hedge fund e operatori finanziari, per i quali anche pochi millisecondi possono fare la differenza quando si tratta di reagire a notizie in grado di influenzare i mercati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Segui gli aggiornamenti su Trump.
Mentana: Trump è il presidente voluto dagli americani, lAmerica non vuole più essere il ...
Notizie e thread social correlati
Trump mette in vendita i suoi post: fino a 100mila dollari al mese per l’accesso anticipatoDonald Trump offre l’accesso anticipato ai suoi post su Truth Social a pagamento, con tariffe fino a 100.
“Wanted”, solo morto. L’Iran mette una taglia su Trump: 50 milioni di dollari a chi ucciderà il presidente UsaL’Iran ha annunciato pubblicamente di aver messo una taglia di 50 milioni di dollari su Donald Trump, offrendo questa somma a chi ucciderà il...
Argomenti più discussi: Air Force One, l'ira di Trump per gli scoop del New York Times: Mandati di comparizione ai reporter del giornale; Gli Usa di Trump attaccano la costa meridionale dell'Iran e altre notizie interessanti - Limes; Pochi grandi player e tante piccole e medie realtà, l’affare dei beni dual; Guerra in Iran, la diretta | Trump: Ho lasciato istruzioni se l’Iran mi uccide, bombardarli con potenza mai vista.
Tra PUTIN e TRUMP, come ho sempre scritto fin dall'inizio, il vero vincitore è XI JINPING. Mentre i 2 si alleano per spolpare e smembrare l'EU, considerandola affare loro, il cinese silente gode dello spreco di energie e risorse in attesa della loro fine. Vincere s x.com
Poche ore dopo aver dichiarato sul social Truth che l’Iran aveva chiesto di continuare i colloqui, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non solo è stato smentito da Teheran ma ha dovuto leggere un messaggio non propriamente accomodante, per usar facebook
L'Iran abbandona i colloqui in Svizzera in protesta per le minacce di Trump, afferma la media di stato reddit