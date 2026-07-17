Ravenna cambia sesso e nome | le viene sospeso il bonus della carta docenti

Ha cambiato sesso e nome, ma per il ministero dell'Istruzione non risulta più docente a contratto. E così, il dicastero non ha pagato al professore la carta docente per diversi anni. È l'assurdo caso che vede coinvolto un insegnante di un istituto scolastico del Ravennate, finito al tribunale di Ravenna e ricostruito dal Corriere della Sera. I giudici hanno posto rimedio all'errore ministeriale ordinando l'immediato pagamento di tre anni del bonus più circa tre mila euro di spese legali., L'insegnante, dopo aver cambiato nome, aveva notato il mancato pagamento della a cosiddetta carta docente, il bonus annuale di 500 euro destinato agli insegnanti per la formazione e l'aggiornamento professionale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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