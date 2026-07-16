Nella partita tra Inghilterra e Argentina, l'Argentina ha vinto eliminando la squadra inglese. La gara ha evidenziato i limiti del progetto tattico di Thomas Tuchel. Il risultato ha segnato l'eliminazione dell'Inghilterra dal torneo. Messi ha giocato una partita decisiva, contribuendo alla vittoria dell'Argentina. La sfida ha mostrato le difficoltà della squadra inglese nel contrastare la squadra sudamericana.

Una serata davvero stellare, quella tra Inghilterra e Argentina, che a nostro giudizio ha certificato un verdetto pesante. Ebbene sì, l’Inghilterra è fuori, eliminata dall’Argentina del fenomeno (immortale) Messi, dopo una partita che ha messo a nudo tutti i limiti del piano tattico di Thomas Tuchel. Il tecnico tedesco, a nostro avviso piuttosto modesto sul piano del gioco a livello generale – arrivato sulla panchina inglese con l’aura del rivoluzionario – ha finito per proporre un calcio sorprendentemente timido. Un sistema di gioco quasi impaurito, che dopo il gol del vantaggio si è trasformato in un bunker senza porte né finestre. Un vero fallimento. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Inghilterra-Argentina: il fenomeno Messi e il fallimento di Tuchel

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