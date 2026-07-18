Inghilterra-Francia in diretta | squadre confermate della Coppa del Mondo 2026 e formazioni complete mentre Kylian Mbappe inizia e Harry Kane è riposato canale TV streaming online e statistiche

In vista degli spareggi per il terzo posto della Coppa del Mondo 2026, Inghilterra e Francia hanno annunciato le formazioni ufficiali. La Francia schiera Kylian Mbappé dall'inizio, mentre l'Inghilterra presenta Harry Kane in panchina, riposato. La partita si svolge a Miami, con telecronaca in diretta su vari canali TV e streaming online. Sono state rese note anche le rose complete delle due squadre, con tutte le convocazioni ufficiali per l'incontro.

2026-07-18 22:02:00 Giorni caldissimi in redazione! Inghilterra e Francia hanno nominato le loro squadre titolari per gli spareggi della Coppa del Mondo 2026 per il terzo posto sabato a Miami. I Tre Leoni erano in vantaggio all’84’ grazie al gol di Anthony Gordon prima di perdere mercoledì la semifinale per 2-1 contro i detentori dell’Argentina. Il giorno prima, la Francia, favorita per il trofeo, aveva perso 2-0 contro la Spagna mettendo fine alle speranze di Didier Deschamps di concludere il suo mandato diventando campione del mondo per la seconda volta da allenatore. La Roja e La Albiceleste si incontreranno nella finale nel New Jersey domenica (20:00 BST). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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