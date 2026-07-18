Inghilterra-Francia in diretta | squadre confermate della Coppa del Mondo 2026 e formazioni complete mentre Kylian Mbappe inizia e Harry Kane è riposato canale TV streaming online e statistiche

Da justcalcio.com 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In vista degli spareggi per il terzo posto della Coppa del Mondo 2026, Inghilterra e Francia hanno annunciato le formazioni ufficiali. La Francia schiera Kylian Mbappé dall'inizio, mentre l'Inghilterra presenta Harry Kane in panchina, riposato. La partita si svolge a Miami, con telecronaca in diretta su vari canali TV e streaming online. Sono state rese note anche le rose complete delle due squadre, con tutte le convocazioni ufficiali per l'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

2026-07-18 22:02:00 Giorni caldissimi in redazione! Inghilterra e Francia hanno nominato le loro squadre titolari per gli spareggi della Coppa del Mondo 2026 per il terzo posto sabato a Miami. I Tre Leoni erano in vantaggio all’84’ grazie al gol di Anthony Gordon prima di perdere mercoledì la semifinale per 2-1 contro i detentori dell’Argentina. Il giorno prima, la Francia, favorita per il trofeo, aveva perso 2-0 contro la Spagna mettendo fine alle speranze di Didier Deschamps di concludere il suo mandato diventando campione del mondo per la seconda volta da allenatore. La Roja e La Albiceleste si incontreranno nella finale nel New Jersey domenica (20:00 BST). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

inghilterra francia in diretta squadre confermate della coppa del mondo 2026 e formazioni complete mentre kylian mbappe inizia e harry kane 232 riposato canale tv streaming online e statistiche
© Justcalcio.com - Inghilterra-Francia in diretta: squadre confermate della Coppa del Mondo 2026 e formazioni complete mentre Kylian Mbappe inizia e Harry Kane è riposato, canale TV, streaming online e statistiche
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

ALL 32 TEAMS CONFIRMED! World Cup 2026 Round of 32 COMPLETE BRACKET REVEALED! Brazil vs Japan! USA

Video ALL 32 TEAMS CONFIRMED! World Cup 2026 Round of 32 COMPLETE BRACKET REVEALED! Brazil vs Japan! USA

Notizie e thread social correlati

Inghilterra vs Argentina in diretta: squadre confermate della Coppa del Mondo 2026 e formazioni complete mentre Morgan Rogers inizia contro la squadra di Lionel Messi, canale TV, streaming online e statisticheMercoledì ad Atlanta si è disputata la semifinale della Coppa del Mondo 2026 tra Inghilterra e Argentina.

Coppa del Mondo 2026 in diretta: Francia vs Spagna confermate squadre e formazioni complete mentre Barcola, Tchouameni iniziano con Inghilterra o Argentina in attesa di vincitori, canale TV, streaming online e statisticheMartedì a Dallas si disputerà la semifinale della Coppa del Mondo 2026 tra Francia e Spagna, con le formazioni titolari confermate.

Temi più discussi: Mondiali 2026, diretta Francia-Inghilterra: formazioni, orario e dove vedere la finale per il terzo posto in streaming; Francia - Inghilterra ai Mondiali 2026: quando si gioca la finale del terzo posto, orario, programma e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Calcio; Dove vedere Francia-Inghilterra in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni; Francia-Inghilterra: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

inghilterra francia inghilterra francia in direttaFrancia-Inghilterra LIVE, la finale per il 3° e 4° posto ai Mondiali 2026 in diretta tv su Rai 1 e DAZN: a che ora vedere la partita e formazioniIn diretta la finale per il 3° e il 4° posto dei Mondiali 2026: la partita tra Francia e Inghilterra si disputerà alle ore 23 di oggi, sabato 18 luglio ... fanpage.it

inghilterra francia inghilterra francia in direttaFrancia Inghilterra streaming e diretta tv: dove vedere la finale per il 3-4 posto dei Mondiali 2026Francia Inghilterra streaming e diretta tv: dove vedere la finale per il 3-4 posto dei Mondiali 2026. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web