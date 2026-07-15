Coppa del Mondo 2026 in diretta | Francia vs Spagna confermate squadre e formazioni complete mentre Barcola Tchouameni iniziano con Inghilterra o Argentina in attesa di vincitori canale TV streaming online e statistiche

Martedì a Dallas si disputerà la semifinale della Coppa del Mondo 2026 tra Francia e Spagna, con le formazioni titolari confermate. La Francia schiererà Tchouameni e Barcola, mentre la Spagna ha annunciato le proprie scelte in campo. Le due squadre si sfideranno per accedere alla finale, in attesa di conoscere gli avversari tra Inghilterra e Argentina, che si affrontano in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta su canale televisivo e streaming online.

2026-07-14 20:35:00 Breaking news: Francia e Spagna hanno confermato le squadre titolari per la semifinale della Coppa del Mondo 2026 che si giocherà martedì a Dallas. I campioni d’Europa in carica e vincitori della Coppa del Mondo 2010 sono riusciti a battere il Belgio 2-1 in rimonta grazie al gol all’88’ di Mikel Merino nei quarti. I gol nel secondo tempo di Kylian Mbappe e Ousmane Dembele hanno permesso ai Les Bleus di vincere 2-0 contro il Marocco. I vincitori incontreranno l’Inghilterra o l’Argentina, che si affronteranno mercoledì (20:00 BST), nella finale nel New Jersey domenica (20:00).???????????? avec nos Bleus pic.twitter.comATx23f0jTq — Equipe de France (@equipedefrance) 14 luglio 2026 Mondiali 2026: la Francia confermata contro la Spagna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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