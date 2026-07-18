Inghilterra-Francia che finalina! Valanga British poi si svegliano Mbappé & co | 5-3

Nella partita per il terzo posto tra Inghilterra e Francia, gli inglesi sono passati in vantaggio con una valanga nel primo tempo. La Francia ha poi reagito, con Mbappé e altri giocatori che hanno segnato cinque gol complessivi, vincendo 5-3. La partita è stata ricca di emozioni, con un primo tempo dominato dagli inglesi e una ripresa in cui i francesi hanno ribaltato il risultato.

Grande spettacolo ed emozioni a non finire nella finalina tra Francia e Inghilterra. Dopo un primo tempo dominato interamente ai Tre Leoni, capaci di trovare un fragoroso poker con Rice, Konsa e la doppietta di Saka, i transalpini sono tornati in campo con un atteggiamento diverso e in pochi minuti nella seconda frazione hanno riaperto la gara con i gol del solito Kylian Mbappé (due volte) e di Barcola. Così, l’attaccante del Real Madrid supera Leo Messi in cima alla classifica dei marcatori all-time con 22 reti e si porta avanti all’argentino nella corsa alla Scarpa d’Oro di questa edizione. All’85’ però l’Inghilterra trova ancora la porta, sempre con Saka, questa volta su rigore. 🔗 Leggi su Open.online

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England vs France : Bellingham lost his temper

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