Francia-Inghilterra che finalina! Valanga British poi si svegliano Mbappé & co | 4-3

Nella partita di consolazione tra Francia e Inghilterra, le due squadre hanno segnato complessivamente sei gol nel primo tempo. Dopo meno di un'ora di gioco, il punteggio era già di 4-2 in favore della squadra francese. La nazionale britannica ha ridotto lo svantaggio nel secondo tempo, portando il risultato a 4-3. La partita si è conclusa con questa differenza di un gol, senza ulteriori reti.

Clamoroso nella finalina tra Francia e Inghilterra. A neanche un’ora di gioco, sono già sei le reti messe a segno da entrambe le squadre. Dopo un primo tempo dominato interamente ai Tre Leoni, capaci di trovare un fragoroso poker con Rice, Konsa e la doppietta di Saka, i transalpini sono tornati in campo con un atteggiamento diverso e in pochi minuti nella seconda frazione hanno riaperto la gara con i gol del solito Mbappé e di Barcola. Così, l’attaccante del Real Madrid supera Messi in cima alla classifica dei marcatori all-time con 22 reti e si porta avanti all’argentino nella corsa alla Scarpa d’Oro di questa edizione. Dopo un inizio da dimenticare, la Francia prova a onorare l’ultima gara di Didier Deschamps, che lascherà dopo 14 anni. 🔗 Leggi su Open.online

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