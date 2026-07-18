Francia-Inghilterra che finalina! Valanga British poi si svegliano Mbappé & co | 4-3

Da open.online 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella partita di consolazione tra Francia e Inghilterra, le due squadre hanno segnato complessivamente sei gol nel primo tempo. Dopo meno di un'ora di gioco, il punteggio era già di 4-2 in favore della squadra francese. La nazionale britannica ha ridotto lo svantaggio nel secondo tempo, portando il risultato a 4-3. La partita si è conclusa con questa differenza di un gol, senza ulteriori reti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Clamoroso nella finalina tra Francia e Inghilterra. A neanche un’ora di gioco, sono già sei le reti messe a segno da entrambe le squadre. Dopo un primo tempo dominato interamente ai Tre Leoni, capaci di trovare un fragoroso poker con Rice, Konsa e la doppietta di Saka, i transalpini sono tornati in campo con un atteggiamento diverso e in pochi minuti nella seconda frazione hanno riaperto la gara con i gol del solito Mbappé e di Barcola. Così, l’attaccante del Real Madrid supera Messi in cima alla classifica dei marcatori all-time con 22 reti e si porta avanti all’argentino nella corsa alla Scarpa d’Oro di questa edizione. Dopo un inizio da dimenticare, la Francia prova a onorare l’ultima gara di Didier Deschamps, che lascherà dopo 14 anni. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Francia-Inghilterra: highlights Sei Nazioni femminile

Video Francia-Inghilterra: highlights Sei Nazioni femminile

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, finalina Francia-Inghilterra: quando si gioca, formazioni, orario e dove vederlaLa finalina tra Francia e Inghilterra ai Mondiali 2026 si disputerà al Miami Stadium.

Francia-Inghilterra: analisi tattica della finalina Mondiale 2026La finalina del Mondiale 2026 tra Francia e Inghilterra si gioca con obiettivi diversi.

Temi più discussi: Segui la finalina Francia-Inghilterra in diretta alla RSI; Mondiali 2026, diretta Francia-Inghilterra: formazioni, orario e dove vedere la finale per il terzo posto in streaming; Francia-Inghilterra vale più del terzo posto: Mbappé e Kane si sfidano per la Scarpa d'oro. L'orario e dove vederla in tv e streaming; Non vogliamo giocare, Francia 'boccia' finale terzo posto con Inghilterra a Mondiali 2026.

francia inghilterra francia inghilterra che finalinaMondiali 2026: imbarazzante umiliazione per la Francia nel primo tempo. Inghilterra scatenataPazzesca umiliazione per la Francia nel primo tempo della finalina dei Mondiali 2026 contro l’Inghilterra. La formazione di Deschamps è protagonista di un primo tempo terrificante e si ritrova sotto p ... sportal.it

francia inghilterra francia inghilterra che finalinaMondiali: Francia-Inghilterra 2-4 DIRETTA e FOTOFrancia irriconoscibile. Al 37' Francia--INGHILTERRA 0-3 Gol di Saka. Notte fonda per la Francia. Bukayo Saka ci prova due volte, nel mezzo anche la conclusione di Marcus Rashford - dopo vari ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web