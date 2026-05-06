Da Firenze arrivano notizie sull'infortunio di un attaccante della squadra torinese. Secondo gli aggiornamenti più recenti, il giocatore sta completando il recupero da un problema fisico e dovrebbe essere disponibile per la prossima partita. La sua condizione viene monitorata giorno per giorno, ma le indicazioni sono positive. La sua presenza potrebbe essere confermata in vista dell'incontro contro la squadra avversaria.

di Francesco Spagnolo Infortunio Kean, l’attaccante sta smaltendo il problema fisico e dovrebbe essere a disposizione di Vanoli per la sfida contro la Juve. Le ultime. Ottime notizie in casa viola, anche se la prudenza rimane la parola d’ordine al Viola Park. La Fiorentina respira finalmente un’aria di ottimismo per quanto riguarda le condizioni del suo centravanti titolare. Dopo un periodo di stop forzato che ha messo in apprensione l’ambiente, si intravede la luce in fondo al tunnel per il recupero dell’attaccante ex Juventus. La notizia del giorno riguarda il ritorno sul rettangolo verde di Moise Kean. Il calciatore ha ricominciato a saggiare l’erba del centro sportivo, segnando un passo in avanti fondamentale nel percorso di guarigione.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Kean, l’attaccante recupera per la Juve? Da Firenze arrivano aggiornamenti importanti. Come sta il giocatore

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