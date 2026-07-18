Sul Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, l’albero maestro della nave Puglia, posizionata in direzione del Mare Adriatico, è crollato. La nave, associata a Gabriele D’Annunzio e simbolo dell’impresa fiumana e dei caduti della Prima guerra mondiale, ha subito il cedimento della struttura sulla prua. Nessuno è rimasto ferito, ma il crollo ha provocato danni alla parte anteriore della nave esposta.

Al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera è crollato l’albero maestro della prua della Regia Nave Puglia, messa da Gabriele D’Annunzio e rivolta in direzione del Mare Adriatico, in ricordo dell’impresa fiumana e dei caduti della prima guerra mondiale. È l’immagine simbolo del maltempo che ieri mattina ha risvegliato la provincia di Brescia con temporali, grandine, raffiche di venti forti. Il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, è già in contatto con la Marina militare e con i tecnici competenti per procedere alle verifiche e programmare gli interventi di ripristino. Sempre a Gardone Riviera è caduta una gru usata per dei lavori edili. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Inferno sul Vittoriale. Sulla Nave Puglia crolla l’albero maestro

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