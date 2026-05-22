Tragedia sfiorata sul viale | l' albero crolla improvvisamente sulla strada
Ieri sera a Cervia si è verificato un incidente che ha suscitato grande paura tra i passanti. Un albero si è improvvisamente abbattuto sulla strada, creando scompiglio e costringendo a chiudere temporaneamente il traffico nella zona. Fortunatamente, non ci sono stati feriti o danni a persone, anche se la scena ha provocato sconcerto tra chi si trovava nelle vicinanze. La caduta dell’albero ha richiesto l’intervento delle autorità per mettere in sicurezza l’area e verificare le condizioni degli altri alberi nelle vicinanze.
Ci sono stati grandi momenti di paura e una tragedia che è stata fortunatamente sfiorata ieri sera a Cervia. Tutto è accaduto intorno alle 21 sulla Circonvallazione Sacchetti, nel pieno centro della località. Qui è improvvisamente crollato un pino sul viale.Leggi le notizie di RavennaToday su. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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