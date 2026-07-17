Una tempesta ha sradicato alcuni cipressi nel giardino de Il Vittoriale degli Italiani, danneggiando anche la Nave Puglia. Uno dei cipressi di grandi dimensioni ha abbattuto l'albero maestro della nave, causando danni visibili alla struttura. Il maltempo ha provocato danni diretti al patrimonio artistico e monumentale, con alberi e parti della nave colpiti e abbattuti.

I cambiamenti climatici mettono a rischio il patrimonio artistico e monumentale italiano. Il maltempo ha sradicato i cipressi nel giardino de Il Vittoriale degli Italiani e uno di grandi dimensioni ha colpito e abbattuto l’albero maestro della Nave Puglia. Non solo case, piazze e aree verdi, la violenta perturbazione che si è scagliata sull’Alto Garda, ha danneggiato anche il patrimonio monumentale e il presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, Giordano Bruno Guerri, è in contatto con la Marina Militare e con i tecnici per programmare al più presto gli interventi per il ripristino delle strutture e della vegetazione danneggiata. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - La tempesta “deturpa” il Vittoriale: il cipresso sradicato abbatte l’albero maestro della Nave Puglia

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