Il presidente della FIFA ha dichiarato che i Mondiali negli Stati Uniti del 2026 hanno superato le aspettative, attribuendo il successo all'amministrazione dell'ex presidente degli Stati Uniti. La conversazione risale a luglio del 2026, durante un incontro tra i rappresentanti delle due parti, in cui si faceva riferimento alla promessa di organizzare un torneo di grande livello. La competizione si è svolta negli Stati Uniti, con un aumento di partecipanti e di spettatori rispetto alle edizioni precedenti.

(Agenzia Vista) Usa, 18 luglio 2026 "Quando ci siamo incontrati per la prima volta, Signor Presidente, nell'estate del 2018 dopo l'assegnazione dell'evento, Le ho promesso che avremmo realizzato una grande Coppa del Mondo; ebbene, questa Coppa del Mondo ha superato ogni aspettativa. Stadi pieni – 7 milioni di persone presenti –, decine di milioni di spettatori nelle città di Stati Uniti, Canada e Messico, miliardi davanti alla TV: tutti si sono goduti le partite con felicità, gioia e in un clima di pace. E il sogno americano, Signor Presidente, è diventato realtà. Abbiamo unito il mondo. Abbiamo unito il mondo in America. Quando Le dissi che avremmo organizzato una grande Coppa del Mondo, Lei rispose che l'America avrebbe accolto il mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Infantino (Fifa): Grande successo dei Mondiali Usa grazie all'amministrazione Trump

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