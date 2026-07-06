La FIFA ha sospeso la squalifica di un calciatore statunitense dopo una chiamata dell'ex presidente degli Stati Uniti al presidente della FIFA. La decisione si basa sull'articolo 27 del regolamento della commissione disciplinare. L'UEFA ha criticato duramente la misura, definendola ingiustificabile. La sospensione riguarda un provvedimento disciplinare in vista dei Mondiali 2026.

Per giustificare il provvedimento, la FIFA ha richiamato l'articolo 27 del regolamento della commissione disciplinare. Durissima la replica dell'UEFA Clamoroso ai Mondiali 2026 di calcio. La FIFA sospende la squalifica al calciatore Usa Folarin Balogun, espulso durante la partita tra Stati Un. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Mondiali, FIFA sospende squalifica al calciatore Usa Balogun dopo chiamata di Trump a Infantino, UEFA: "Ingiustificabile"

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Il caso Balogun rischia di far saltare in aria il Mondiale!

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