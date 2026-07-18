In India, è stato completato con successo il lancio in orbita del razzo Vikram-1, il primo veicolo orbitale privato del paese. La missione segna un passo importante per l’industria spaziale nazionale. Nel contesto politico italiano, il vicepremier ha dichiarato che non ci sono pressioni su un giudice chiamato a decidere su una vicenda giudiziaria, precisando che la decisione sarà presa in modo autonomo. Durante una visita in carcere, ha commentato anche un episodio di aggressione subito da un uomo nella sua proprietà.

Il primo razzo orbitale privato apre la strada all’industria spaziale indiana. Caso Roggero, Salvini: «Grazia? Nessuna pressione su Mattarella, deciderà liberamente» Il vicepremier dopo la visita in carcere a Bollate: «Se non fosse stato aggredito nella sua proprietà, non avrebbe reagito». La nube di fumo proveniente dagli incendi boschivi in Ontario ha raggiunto gli Stati Uniti, riducendo la visibilità dei grattacieli di Manhattan e peggiorando la qualità dell'aria per milioni di persone. Vigili del fuoco al lavoro in corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dalla Rinascente e da piazza Duomo. Sul posto numerosi mezzi e autoscale. Al momento non risultano persone coinvolte. 🔗 Leggi su Laverita.info

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India, riuscito con successo il lancio in orbita del razzo Vikram-1

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