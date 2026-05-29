Blue Origin disastro Bezos | il razzo esplode in rampa di lancio
Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante le operazioni sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. L'incidente è avvenuto prima del decollo e non sono stati segnalati feriti. La società ha interrotto temporaneamente le attività di lancio mentre si effettua un’indagine sull’accaduto. Non sono ancora state rese note le cause dell'esplosione.
Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. "Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno", ha dichiarato l'azienda in un breve comunicato pubblicato su X, aggiungendo che "tutto il personale è presente all'appello ". Un video dell'incidente mostra del fumo che fuoriesce da sotto il razzo prima che questo esploda completamente in un'enorme palla di fuoco. Il deputato della Florida Mike Haridopolos, il cui distretto comprende Cape Canaveral, su X ha detto di essere stato in contatto con l'amministratore della Nasa, Jared Isaacman, in merito all'esplosione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Il disastro di Bezos: il razzo New Glenn esplode nel test a fuoco!
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L'esplosione del razzo New Glenn di Blue Origin è avvenuta a Cape Canaveral, in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha specificato la società di esplorazione spaziale di Jeff Bezos https://shorturl.at/Dh9FC facebook
Un razzo di #BlueOrigin, l'azienda aerospaziale di Jeff #Bezos, è esploso durante un test a Cape Canaveral, in #Florida: non ci sono feriti, distrutta una torre parafulmine. x.com
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