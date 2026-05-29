Blue Origin disastro Bezos | il razzo esplode in rampa di lancio

Notizia in breve

Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante le operazioni sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral, in Florida. L'incidente è avvenuto prima del decollo e non sono stati segnalati feriti. La società ha interrotto temporaneamente le attività di lancio mentre si effettua un’indagine sull’accaduto. Non sono ancora state rese note le cause dell'esplosione.