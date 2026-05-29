blue origin esplode il razzo new glenn sulla rampa di lancio

Notizia in breve

A Cape Canaveral, il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla piattaforma di lancio. Nessuno è rimasto ferito. La società ha interrotto immediatamente le operazioni e avviato le verifiche tecniche. L'incidente si è verificato prima del lancio previsto. La compagnia ha comunicato che sta analizzando le cause dell'esplosione. La piattaforma di lancio e il razzo sono stati gravemente danneggiati.