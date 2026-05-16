12 giorni di sciopero della fame e un ammanettamento alla Camera
Il deputato ha avviato uno sciopero della fame durato dodici giorni per protestare contro la situazione di blocco politico che si protrae da diverso tempo. Durante questa protesta, si è anche lasciato ammanettare alla Camera, manifestando così il suo dissenso. La decisione è arrivata in risposta all’assenza di progressi nelle trattative sul tema che ha portato alla mobilitazione. La protesta ha attirato l’attenzione sui problemi legati all’immobilismo nel sistema politico.
È la protesta messa in atto dal deputato Roberto Giachetti contro lo stallo politico di oltre un anno e mezzo alla commissione di vigilanza Rai, e ha ottenuto qualcosa Dopo 12 giorni di sciopero della fame e un ammanettamento al suo scranno (cioè il seggio) alla Camera, la protesta del deputato di Italia Viva Roberto Giachetti ha avuto un effetto: la maggioranza di destra ha dato la disponibilità a partecipare alla prossima seduta della commissione di vigilanza Rai, l’organo del parlamento che sorveglia l’attività della tv pubblica. È uno sviluppo apparentemente piccolo ma molto rilevante, perché da un anno e otto mesi l’attività della commissione è bloccata proprio perché i membri della maggioranza che ne fanno parte stanno disertando le sedute. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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Una battaglia per la democrazia. Sostegno a @bobogiac che da 12 giorni in sciopero della fame da oggi ha iniziato quello dello della sete. #liberiamolaRai x.com
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