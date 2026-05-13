Un deputato italiano ha iniziato uno sciopero della fame da nove giorni, creando scompiglio all’interno della Commissione parlamentare di Vigilanza Rai. La protesta ha causato un blocco delle attività istituzionali e ha portato a una situazione di forte tensione tra i membri della commissione. La decisione di ricorrere a questa forma di protesta ha attirato l’attenzione sull’intenso confronto in corso, che coinvolge questioni di principio e il rispetto delle procedure legislative.

La paralisi istituzionale che sta colpendo la Commissione parlamentare di Vigilanza Rai ha raggiunto un punto di tensione altissimo, trasformandosi in una vera e propria battaglia di principio condotta attraverso il corpo e la salute. Da quasi due anni, questo organismo fondamentale per la tenuta del pluralismo informativo in Italia versa in uno stato di totale immobilismo, incapace di rinnovare i propri vertici e di esercitare quella funzione di controllo che la legge gli assegna. Il blocco non riguarda soltanto un avvicendamento di poltrone o una spartizione di incarichi tra le forze politiche, ma investe direttamente la qualità della nostra democrazia e la capacità del servizio pubblico di restare indipendente dalle pressioni governative.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sciopero della fame da 9 giorni”. Caos in Rai, clamorosa protesta del deputato italiano: cosa succede

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