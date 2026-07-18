Durante l'indagine dell'Fbi sulla federazione argentina, sono stati scoperti quattro appartamenti acquistati da Javier Faroni e sua moglie per un totale di 11 milioni di dollari. Le verifiche suggeriscono che i fondi usati per gli acquisti potrebbero derivare da risorse distratte dall'AFA. Non sono stati forniti dettagli su eventuali coinvolgimenti di altre persone o enti. L'inchiesta continua per chiarire le provenienze dei soldi e le eventuali responsabilità.

Novità nell'inchiesta dell'Fbi su Claudio "Chiqui" Tapia e la federazione argentina: durante le indagini sarebbero emersi 4 appartamenti acquistati da Javier Faroni e sua moglie Erica Gillette per complessivi 11 milioni di dollari. Il sospetto dei federali è che questi soldi investiti in immobili fossero parte dei 300 milioni "spariti" dalle casse della federcalcio e transitati negli Usa attraverso la TourProdEnter LLC di Faroni. A riportare l'evolversi della vicenda sono i giornali statunitense Miami Herald e gli argentini di El Clarin. Poche settimana fa avevamo riportato dell'indagine operata dal quotidiano argentino... 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Indagine Fbi sulla Federazione argentina: spunta ipotesi appartamenti acquistati con fondi distratti dall'AFA

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