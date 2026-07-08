Argentina l'FBI accende i riflettori sull'AFA | indagine sui flussi di denaro negli Stati Uniti

Notizia in breve

La FBI sta indagando sulle operazioni finanziarie dell'AFA negli Stati Uniti, concentrandosi su un rapporto con una società che avrebbe gestito centinaia di milioni di dollari provenienti da sponsorizzazioni e accordi commerciali. L’indagine riguarda presunte irregolarità nei flussi di denaro legati all’associazione calcistica argentina. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali accuse o coinvolgimenti di altre parti.