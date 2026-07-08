Argentina l'FBI accende i riflettori sull'AFA | indagine sui flussi di denaro negli Stati Uniti
La FBI sta indagando sulle operazioni finanziarie dell'AFA negli Stati Uniti, concentrandosi su un rapporto con una società che avrebbe gestito centinaia di milioni di dollari provenienti da sponsorizzazioni e accordi commerciali. L’indagine riguarda presunte irregolarità nei flussi di denaro legati all’associazione calcistica argentina. Finora non sono stati resi noti dettagli sulle eventuali accuse o coinvolgimenti di altre parti.
La FBI sta verificando presunte irregolarità nelle operazioni finanziarie dell'AFA negli Stati Uniti: sotto la lente i rapporti con una società che avrebbe gestito centinaia di milioni di dollari provenienti da sponsorizzazioni e accordi commerciali. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
L’Iran disputerà i Mondiali 2026, l’annuncio di Infantino: “Giocherà le partite negli Stati Uniti”Durante il Congresso della FIFA, il presidente ha confermato che l'Iran parteciperà ai Mondiali 2026.
Veleni sull’Argentina, l’Egitto presenta un reclamo ufficiale alla FIFA: “Indagate sull’arbitro”La federcalcio egiziana ha presentato un reclamo ufficiale alla FIFA dopo la sconfitta contro l'Argentina nei Mondiali.