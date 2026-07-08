L'FBI sta conducendo un'indagine sulla federazione calcistica argentina, presieduta da Claudio Tapia, riguardo a presunti utilizzi illeciti di circa 300 milioni di dollari provenienti dai ricavi dell'organizzazione. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e analizzando movimenti monetari sospetti legati a questa somma. La questione riguarda le modalità di gestione e impiego di fondi attribuiti alla federazione, senza che siano state ancora rese pubbliche le eventuali accuse formali.

Per l'AFA, la federcalcio argentina, si prospettano nubi nere all'orizzonte: l'FBI sta indagando raccogliendo testimonianze in merito all'utilizzo che l'istituzione argentina, presieduta da Claudio "Chiqui" Tapia, avrebbe fatto di circa 300 milioni di dollari frutto di ricavi della stessa federazione. L'obiettivo degli agenti è comprendere se di questo denaro sia stato fatto illecito uso. I fatti sono stati ricostruiti dai colleghi argentini del giornale La Nacion, che da tempo seguono la vicenda., L'Fbi avrebbe avuto, nelle scorse settimane, delle videocall con potenziali testimoni, tra cui l'imprenditore Guillermo Tofoni. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - L'FBI indaga sulla Federazione argentina presieduta da Claudio Tapia per utilizzi illeciti di denaro e movimenti monetari sospetti

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