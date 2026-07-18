Un incidente sull'A1 ha causato la morte di una ragazza di 16 anni. L’auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un autotreno in direzione Napoli. La giovane è deceduta sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La dinamica dell’incidente e le cause sono al momento in fase di accertamento. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

Tragedia sull'A1: una ragazza di 16 anni è morta in un incidente stradale mentre l'auto su cui si trovava viaggiava in direzione Napoli. La vittima, residente in provincia di Mantova, stava partendo per le vacanze insieme ai genitori e al fratellino quando la loro macchina, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantata contro un mezzo pesante nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5. Oltre alla giovane, morta sul colpo, sono rimasti feriti il padre, la madre e il fratello minore, ricoverati in ospedale ma, a quanto si apprende, non in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, diverse ambulanze e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, impegnati nelle operazioni di soccorso e di messa in sicurezza dell'area. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Incidente sull'A1, auto contro autotreno: 16enne muore sul colpo

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INCIDENTE SHOCK SULL'A4: AUTO SI INFILA SOTTO CAMION. DUE GIOVANI MORTI SUL COLPO

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