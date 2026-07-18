Tragico incidente sulla A1 a Teano tra camion e auto | muore una 16enne gravemente feriti madre padre e fratello

Una ragazza di 16 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto questa mattina sull’autostrada A1, tra un camion e un’auto proveniente da Mantova. La madre, il padre e il fratello sono rimasti gravemente feriti. L’incidente si è verificato intorno alle 7 nella zona di Teano, con cause ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la ragazza non c’è stato nulla da fare.

Tragico incidente stradale, questa mattina intorno alle 7, sull’autostrada A1, nella zona di Teano. Per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’impatto tra un camion e un’auto, su cui viaggiava una famiglia proveniente da Mantova. Lo scontro è stato fatale per una 16enne, deceduta a causa delle ferite riportate. Gravemente feriti la madre, il padre e il fratello. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi del caso. In autostrada, a seguito dell’impatto, si sono formati circa quattro chilometri di coda. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Tragico incidente sulla A1 a Teano tra camion e auto: muore una 16enne, gravemente feriti i parenti

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