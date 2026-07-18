Un incidente sull'A1, tra Caianello e Capua, ha causato la morte di una ragazza di 16 anni e il ferimento grave di tre persone, tra cui il padre, la madre e un fratellino. La vittima era in auto con la famiglia mentre si dirigevano in vacanza. L'incidente è avvenuto questa mattina sul tratto in direzione Napoli, all'altezza del chilometro 704,5.

È di una vittima di 16 anni, Noemi Balzanelli, e di quattro feriti tra i quali tre in gravi condizioni, il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A1, in direzione Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5. Sull'auto viaggiava una famiglia della provincia di Mantova diretta al Sud per concedersi un periodo di vacanze ma qualcosa deve essere andato storto dal momento che il mezzo ha tamponato a velocità sostenuta un autocarro che lo precedeva, riducendosi in un ammasso di lamiere. Nell'auto una coppia con i loro tre figli, la più grande di 17 anni da compiere e i fratellini di 13 e 11 anni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Incidente sull'A1 a Teano, muore una 16enne: gravi il padre, la madre e il fratello minore. Andavano in vacanza

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Tragico incidente in autostrada, muore ragazza di 16enne: padre, madre e fratello ricoverati

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