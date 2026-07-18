Un'auto si è ribaltata questa mattina sull'autostrada A1 tra Caianello e Capua, causando un incidente mortale. A bordo c’erano cinque persone, tra cui una ragazza di circa 17 anni, deceduta sul luogo. Il padre, la madre e il fratellino sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in ospedale. La vettura si trovava in direzione Napoli, nel tratto tra i caselli di Caianello e Capua.

È di una vittima di circa 17 anni e di quattro feriti tra i quali tre in gravi condizioni e trasferiti in alcuni ospedali del Casertano il bilancio del tragico incidente stradale avvenuto questa mattina sull'autostrada A1, in direzione Napoli, nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5. Sull'auto viaggiava una famiglia di Mantova diretta al Sud per concedersi un periodo di vacanze ma qualcosa deve essere andato storto dal momento che il mezzo ha tamponato a velocità sostenuta un autocarro che lo precedeva, riducendosi in un ammasso di lamiere. Nell'auto una coppia con i loro tre figli, la più grande di 17 anni da compiere e i fratellini di 13 e 11 anni. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Incidente sull'A1 a Teano, muore una 17enne: gravi il padre, la madre e il fratello minore. Andavano in vacanza

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