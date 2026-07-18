Tamponamento sull'A1 a Teano muore 17enne Gravi i due fratellini

Un incidente sull'A1 a Teano ha causato la morte di un ragazzo di 17 anni. I genitori e i due fratellini di 11 e 13 anni, tutti provenienti da Mantova, sono rimasti feriti e si trovano in gravi condizioni. Uno dei familiari è stato trasportato al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. L’incidente è avvenuto a seguito di un tamponamento tra due veicoli. Le forze dell’ordine sono sul posto per le indagini.

I genitori e i due fratellini di 11 e 13 anni, tutti di Mantova, sono ricoverati in gravi condizioni. Uno è al Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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