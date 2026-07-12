Incidente sulla tangeziale | un morto e due feriti nello scontro tra auto

Notizia in breve

Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla tangenziale di Andria, in direzione Corato. L’incidente ha coinvolto due auto e si è verificato nelle ultime ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.