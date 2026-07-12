Incidente sulla tangeziale | un morto e due feriti nello scontro tra auto
Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in un incidente avvenuto sulla tangenziale di Andria, in direzione Corato. L’incidente ha coinvolto due auto e si è verificato nelle ultime ore. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.
Una domenica di sangue sulle strade pugliesi. Il bilancio di un drammatico incidente stradale avvenuto nelle scorse ore sulla tangenziale di Andria, in direzione Corato, è di un morto e due feriti. A perdere la vita è stato un ragazzo di appena 21 anni, mentre una donna di 30 anni versa in gravi condizioni. Lo scontro Il tragico scontro ha coinvolto tre automobili. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, una Citroen C3 avrebbe tamponato la piccola utilitaria a bordo della quale viaggiava il ventunenne. A causa del violento impatto, il veicolo della vittima avrebbe invaso la corsia opposta, finendo per scontrarsi frontalmente con una Fiat 500 guidata dalla trentenne. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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