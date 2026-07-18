Incidente per Hamilton nelle FP3 a Spa allarme per le qualifiche | Ho distrutto la macchina

Notizia in breve

Durante le FP3 a Spa, Hamilton ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro, causando danni alla vettura. L’incidente si è verificato nell’ultimo giro della sessione, rendendo urgente il lavoro di riparazione prima delle qualifiche. La monoposto è stata gravemente danneggiata, e ci sono stati timori sul suo impiego nelle fasi successive. La squadra sta cercando di sistemare i danni nel minor tempo possibile per consentire a Hamilton di scendere in pista.