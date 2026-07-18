Incidente per Hamilton nelle FP3 a Spa allarme per le qualifiche | Ho distrutto la macchina
Durante le FP3 a Spa, Hamilton ha perso il controllo e si è schiantato contro il muro, causando danni alla vettura. L’incidente si è verificato nell’ultimo giro della sessione, rendendo urgente il lavoro di riparazione prima delle qualifiche. La monoposto è stata gravemente danneggiata, e ci sono stati timori sul suo impiego nelle fasi successive. La squadra sta cercando di sistemare i danni nel minor tempo possibile per consentire a Hamilton di scendere in pista.
Nell'ultimo giro delle FP3 Hamilton finisce a muro e distrugge la Ferrari: è corsa contro il tempo per riparare i danni prima delle qualifiche a Spa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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