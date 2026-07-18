Incidente in piscina Non ce l’ha fatta la 11enne risucchiata dal bocchettone
Un incidente in piscina ha causato la morte di un’11enne di Suisio, Bergamasca. La bambina è stata risucchiata da un bocchettone durante un pomeriggio a Sestri Levante e non è sopravvissuta. L’incidente si è verificato mercoledì nel corso di un pomeriggio, senza altre persone coinvolte o feriti segnalati. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.
di Francesco Donadoni SUISIO (Bergamo) Non ce l’ha fatta Alice Ferrari, la bambina di 11 anni di Suisio, nella Bergamasca, rimasta vittima di un drammatico incidente mercoledì pomeriggio a Sestri Levante. Il suo cuore ha cessato di battere nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Al termine degli accertamenti clinici previsti dal protocollo per la dichiarazione della morte cerebrale, i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Alice salverà altre vite. La tragedia si è consumata all’interno dello stabilimento ’Bagni Segesta’, che la famiglia frequentava da tempo durante le vacanze estive. Alice si trovava in Liguria da circa una settimana con la mamma, i nonni e i due fratellini più piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di mercoledì ai Bagni Segesta, sul lungomare di Sestri Levante. https://primabergamo.it/cronaca/non-ce-lha-fatta-alice-la-bambina-di-suisio-risucchiata-da-un-bocchettone-in-piscina-a-sestri-levante/ facebook
La piccola era stata portata in ospedale a Genova in condizioni disperate #SestriLevante #Genova #piscina #incidente #RadioBruno #17luglio x.com
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