Incidente in piscina Non ce l’ha fatta la 11enne risucchiata dal bocchettone

Notizia in breve

Un incidente in piscina ha causato la morte di un’11enne di Suisio, Bergamasca. La bambina è stata risucchiata da un bocchettone durante un pomeriggio a Sestri Levante e non è sopravvissuta. L’incidente si è verificato mercoledì nel corso di un pomeriggio, senza altre persone coinvolte o feriti segnalati. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.