Incidente in piscina Non ce l’ha fatta la 11enne risucchiata dal bocchettone

Da quotidiano.net 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un incidente in piscina ha causato la morte di un’11enne di Suisio, Bergamasca. La bambina è stata risucchiata da un bocchettone durante un pomeriggio a Sestri Levante e non è sopravvissuta. L’incidente si è verificato mercoledì nel corso di un pomeriggio, senza altre persone coinvolte o feriti segnalati. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto.

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di Francesco Donadoni SUISIO (Bergamo) Non ce l’ha fatta Alice Ferrari, la bambina di 11 anni di Suisio, nella Bergamasca, rimasta vittima di un drammatico incidente mercoledì pomeriggio a Sestri Levante. Il suo cuore ha cessato di battere nella notte tra giovedì e venerdì all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Al termine degli accertamenti clinici previsti dal protocollo per la dichiarazione della morte cerebrale, i genitori hanno acconsentito alla donazione degli organi. Alice salverà altre vite. La tragedia si è consumata all’interno dello stabilimento ’Bagni Segesta’, che la famiglia frequentava da tempo durante le vacanze estive. Alice si trovava in Liguria da circa una settimana con la mamma, i nonni e i due fratellini più piccoli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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