Risucchiata dal bocchettone della piscina | non ce l’ha fatta la bimba di Suisio

Una bambina di 11 anni di Suisio è deceduta dopo essere stata risucchiata dal bocchettone di una piscina durante una vacanza a Sestri Levante, in Liguria. L’incidente è avvenuto mentre la famiglia era in visita nella località turistica. I soccorsi sono intervenuti immediatamente, ma la bambina ha perso la vita. La polizia ha avviato un’indagine per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Non ce l’ha fatta la bimba di 11 anni di Suisio rimasta coinvolta in un terribile incidente mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Sestri Levante, in Liguria. La ragazzina, che si trovava ricoverata in condizioni disperate all’ospedale Gaslini di Genova, è spirata nella tarda serata di giovedì 16 luglio. L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio, quando la piccola era rimasta incastrata con i capelli nella pompa di alimentazione e ricambio d’acqua di una piscina all’interno di uno stabilimento balneare, venendo risucchiata sott’acqua. Immediato l’intervento dei gestori dello stabilimento balneare che per... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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ULTIMORA BIMBO DI 12 ANNI RISUCCHIATO DAL BOCCHETTONE DELLA PISCINA: È GRAVISSIMO - RIMINI

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Sono ancora critiche le condizioni della bambina di 11 anni, risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Nell’aprile scorso altre due tragedie simili, a Rimini e Latina. #Tg1 Lorenzo Santorelli x.com

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