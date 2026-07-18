Un incidente sull’autostrada A1 questa mattina ha provocato la morte di una ragazza di 16 anni e ha lasciato feriti gravi i genitori e il fratellino. La famiglia, proveniente da Mantova, si stava dirigendo verso il Sud per le vacanze estive. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma la giovane non ce l’ha fatta. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

Mantova, 18 luglio 2026 – Il viaggio per il Sud d’Italia e le desiderate vacanze estive si è trasformato in tragedia per una famiglia partita da Mantova, rimasta coinvolta in un terribile incidente questa mattina, sabato 18 luglio, sull’autostrada A1, in direzione Napoli. Il dramma si è consumato nel tratto compreso tra i caselli di Caianello e Capua, all'altezza del chilometro 704,5. Il bilancio è pesantissimo: una ragazza di 16 anni è morta, altre tre persone sono rimaste gravemente ferite. Rilievi sull’autostrada A8 Il tragico impatto con un camion. La 16enne era partita insieme alla sua famiglia da Mantova, per raggiungere la meta delle vacanze, nel Sud del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Incidente in A1, il dramma di una famiglia di Mantova diretta al mare: morta figlia 16enne. Gravi anche i genitori e il fratellino

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